DAER revitaliza trechos da rodovia entre Ijuí e Cruz Alta

Uma importante rodovia da Região Noroeste terá suas condições renovadas ainda este ano. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) começou mais uma frente de obras para a recuperação da ERS 342, entre Ijuí e Cruz Alta.

Os serviços integram o Plano de Obras 2021/2022 do Programa Avançar. Serão destinados R$ 10 milhões para ações que têm como foco os pontos mais críticos da rodovia em um trecho de 17 quilômetros.

De acordo com o diretor geral do DAER, Luciano Faustino, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses.

— Vamos priorizar o segmento onde há maior necessidade de intervenções, incluindo a recomposição das camadas do pavimento. Também renovaremos a sinalização da pista, oferecendo uma rodovia mais segura para os usuários — destacou Luciano Faustino.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.