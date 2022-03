Coronel Bicaco oferece descontos no pagamento do IPTU em cota única

PL que garante descontos no pagamento do IPTU foi aprovado pela Câmara de Vereadores (Foto: Diones Roberto Becker)

A aprovação por unanimidade do Projeto de Lei (PL) nº 06/2022 garantirá descontos no pagamento, em cota única, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 em Coronel Bicaco. A matéria entrou na pauta de votações do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 14 de março.

Conforme o PL, o contribuinte que quitar o IPTU até 15 de abril terá 10% de desconto. Quem preferir pagar o tributo até dia 31 de maio será beneficiado com uma redução de 5% no valor total.

Outra opção é o parcelamento do imposto. Neste caso, entretanto, não há descontos. As parcelas têm vencimentos agendados para 31 de maio, 30 de junho e 29 de julho. O contribuinte que escolher essa forma de pagamento precisa apresentar requerimento junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal até o próximo dia 31 de maio.

