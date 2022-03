Pedetista critica falta de arborização em creche de Coronel Bicaco

Um Pedido de Informações pertinente à escola de educação infantil Meu Cantinho, apresentado e aprovado na sessão ordinária do dia 14 de março, provocou outras manifestações em plenário sobre a atual situação do educandário.

O vereador Paulo Hermel (PDT) lamentou que várias administrações municipais já se passaram e nenhuma teve preocupação com a arborização do pátio da creche. — Não existe espaço com sombra para momentos de recreação das crianças. Os pequenos alunos acabam brincando no relento do sol — disse o pedetista.

O edil ainda pediu que a Secretaria Municipal da Educação e Cultura (SMEC) realize vistorias regulares nos estabelecimentos de ensino para assegurar locais adequados para a aprendizagem dos alunos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.