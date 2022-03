Vista Gaúcha: Desobrigado o uso de máscara no município

Na manhã da última sexta-feira (18/03), o Prefeito Municipal de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli assinou Decreto Executivo nº021/2022 que “ DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

De acordo com o Decreto fica desobrigado o uso de máscaras faciais para o acesso e permanência de indivíduos nas dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestação de serviços, bem como aos órgãos públicos municipais e os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado, abertos ou fechados. Segundo o Decreto fica obrigatório o uso de máscaras em Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal. O Prefeito Claudemir José Locatelli comenta que a desobrigação dar-se-á em virtude de que o Estado também publicou Decreto e ficou de competência dos Municípios o uso ou não das máscaras e também pela diminuição e controle dos casos de COVID 19 no Município.

