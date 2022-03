Edil volta a reivindicar mais brinquedos no estádio municipal de Coronel Bicaco

Durante a apreciação de Pedido de Informações referente à escola de educação infantil Meu Cantinho, na sessão ordinária da segunda-feira (14/3), o vereador Itamar Sartori (PP) reivindicou novamente a instalação de mais brinquedos no terreno do estádio municipal.

— Há cerca de dois anos, solicitei que os brinquedos da Praça Presidente Vargas fossem colocados no estádio municipal. Alguns foram colocados e outros realocados na creche Meu Cantinho — destacou o progressista. Ele, no entanto, afirmou que os brinquedos não são os ideais para os alunos que frequentam aquela escola.

— O bom uso dos brinquedos seria no estádio municipal, porque todas as tardes muitos pais, mães ou babás, levam as crianças para brincar lá. Ali tem só quatro brinquedos. Lá na creche, eles estão apodrecendo e enferrujando, e logo ali na frente não servirão mais pra nada — enfatizou Itamar Sartori.

