Coronel Bicaco: Progressistas cobram informações sobre fornecimento de água potável em escola infantil

Na sessão ordinária do dia 14 de março, os vereadores do PP, Luiz Flávio Rangel e Leandro Briato solicitaram informações sobre o fornecimento de água potável, serviços de esgoto e retirada de entulhos da escola de educação infantil Meu Cantinho, que funciona no bairro Nossa Senhora Aparecida em Coronel Bicaco.

Luiz Flávio Rangel revelou que, juntamente com Leandro Briato, visitou a creche que no momento encontra-se em reforma. — A visita foi oportuna para vermos a real situação do local — ressaltou o progressista. Ele afirmou que a escola está com dificuldades para receber água potável e para esgotar os rejeitos oriundos da cozinha.

O vereador disse que os materiais removidos da Praça Presidente Vargas – para o projeto de revitalização – acabaram depositados no pátio da creche. — Pra que esses entulhos serem jogados lá. Têm crianças pequenas e se acontece algo com uma delas? — ponderou Luiz Flávio Rangel. Ele prometeu voltar à escola em poucas semanas para conferir se os problemas apontados foram solucionados.

Leandro Briato, por sua vez, frisou que a visita serviu para conhecer o tipo de atendimento que é oferecido aos alunos que frequentam a creche. Para ele, os problemas existentes são constrangedores. — Pelo o que o pessoal comentou com nós, esses problemas se arrastam há meses — acrescentou o edil.

O progressista também questionou porque os materiais retirados da Praça Presidente Vargas foram depositados no pátio da escola infantil. — Poderiam montar uma pracinha de brinquedos no estádio municipal ou no Parque da FENAMATE — sugeriu Leandro Briato. Ele ainda criticou o momento da reforma.

— A creche ficou bastante tempo sem atividades e deixaram para fazer as obras agora que começou as aulas — finalizou o vereador.

Colocado em votação, o Pedido de Informações nº 02/2022 foi aprovado de maneira unânime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.