Campo Novo: Alunos de escola interditada são remanejados para outro local

Cerca de 60 alunos que frequentavam a escola municipal de educação infantil Santa Rita retomaram as atividades presenciais na quinta-feira (17/3). Entretanto, agora, as aulas ocorrem no imóvel que abrigava a Secretaria Municipal de Assistência Social.

O remanejamento das turmas foi necessário devido à interdição do prédio da escola de educação infantil por causa de problemas na estrutura física. Uma vistoria solicitada pelo Ministério Público (MP-RS) e realizada pelo Corpo de Bombeiros verificou a existência de rachaduras em paredes e no piso.

O Poder Executivo de Campo Novo informou que trabalha na elaboração de projeto técnico para reformas no prédio do educandário. O objetivo é iniciar as obras ainda neste ano.

