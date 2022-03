Três Passos aceita inscrições para processo seletivo para preenchimento de vagas

Até o domingo (20/3) permanecem abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura Municipal de Três Passos e que visa o preenchimento de vagas temporárias e a formação do cadastro reserva.

São ofertadas vagas para os seguintes cargos: eletricista; oficineiro de taekwondo; oficineiro de dança; professor de pedagogia; psicólogo; oficineiro de música e de instrumentos musicais.

A provável data para aplicação da prova é dia 3 de abril. Maiores informações podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura Municipal de Três Passos.

