Caso Rafael: Como será o primeiro dia do julgamento em Planalto

Julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça no YouTube (Arte: Divulgação | TJ-RS)

O júri de Alexandra Salete Dougokenski terá início na segunda-feira (21/3), às 9h30min, no salão principal do Independente Futebol Clube, no centro da cidade de Planalto. Ela é acusada de matar o filho, Rafael Mateus Winques, de 11 anos.

O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça (TJ-RS) no YouTube. Com acesso limitado, o julgamento será acompanhado presencialmente por representantes da imprensa, familiares, estudantes e público em geral que foram previamente credenciados pelo TJ-RS nas últimas semanas.

Todos deverão apresentar passaporte vacinal ou exame de PCR realizado com 72 horas de antecedência.

Confira como será o primeiro dia de trabalhos:

Diligências:

Na abertura dos trabalhos da sessão, a juíza Marilene Parizotto Campagna, que presidirá o Tribunal do Júri, decidirá eventuais questões de ordem, sobre os casos de isenção, dispensa de jurados e pedidos formulados pelas partes.

Sorteio dos jurados:

Realizadas as diligências, a juíza verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Haverá, então, o sorteio dos sete jurados que irão compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, a magistrada as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados, até três cada parte, sem motivar a recusa.

O jurado recusado imotivadamente será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes.

Depoimentos:

Formado o Conselho de Sentença, a juíza procederá a oitiva da primeira testemunha. Serão 11 pessoas no total (seis homens e cinco mulheres), sendo que cinco delas foram arroladas pela acusação e pela defesa (ficando ao total seis testemunhas de acusação e dez de defesa). Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público. Depois, será a vez das testemunhas apontadas pela defesa.

Elas ficarão incomunicáveis a contar da data do julgamento até o momento imediatamente posterior à oitiva em plenário de todas as testemunhas arroladas (ou, caso haja concordância das partes, a liberação ocorrerá assim que encerrar a oitiva individual).

Se intimada, a testemunha não comparecer, a magistrada suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, será multada.

O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de Justiça.

Rotina:

No júri, a previsão é que os trabalhos sejam divididos em três turnos (manhã, tarde e noite). Na segunda-feira, primeiro dia, a sessão começará às 9h30min. Deverá haver uma hora de intervalo para almoço/janta e pausa para descanso dos jurados. Essa é uma questão que será definida pela magistrada, em consonância com as partes, conforme as peculiaridades de cada dia.

Além da transmissão ao vivo pelo YouTube, a cobertura diária do julgamento poderá ser acompanhada pelo site do TJ-RS e através das suas redes sociais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.