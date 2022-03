Em SP, Vila Itororó recebe primeira edição do projeto Saudosa Maloca

A Vila Itororó, espaço cultural de São Paulo que reúne edificações dos anos 1920 em fase de restauro, recebe neste domingo (20) a primeira edição do projeto Saudosa Maloca. A proposta é promover encontros de sambistas clássicos e representantes da nova geração. Na abertura do evento se apresentam os grupos Arruda e Originais do Samba, além do dueto Walmir Borges e Luciana Mello e da dj Evelyn Cristina.

A programação da Secretaria Municipal de Cultura faz parte da ação 22+100, que celebra o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Os organizadores destacam que o projeto, o qual leva o nome de uma canção de Adoniran Barbosa, “traz em si o espírito antropofágico do modernismo, pois une elementos da cultura italiana com as raízes culturais indígena e africana que marcam a história paulistana”.

A Vila Itororó era utilizada para fins de moradia, mas, diante do valor patrimonial histórico, foi desapropriada para fins culturais em 2013. A primeira fase da restauração do espaço foi entregue em 2019 e, desde então, está aberto com atividades artísticas e culturais. O projeto Saudosa Maloca seguirá nos próximos finais de semana, nos dias 27 de março, e 2 e 9 de abril. Ha

Mais programação

Como parte das celebrações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, será realizada, neste sábado (19), a segunda edição do Baile Modernista, agora no Centro Cultural da Juventude (CCJ). A primeira edição do evento ocorreu na Praça das Artes, na região central da capital paulista. Os convidados serão: Shevchenko e Elloco, coletivo de funk Heavy Baile; festa Je Treme Mon Amour; banda Luísa e Os Alquimistas; e a dupla DeLua.

Outras edições do Baile Modernista estão previstas para abril, uma em cada região da cidade. Na zona leste, será no dia 2, no Teatro Flávio Império; o Centro Cultural Grajaú recebe a programação da zona sul, no dia 16; e a Casa de Cultura do Butantã é o palco do baile na zona oeste.