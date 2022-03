SEAPDR autoriza execução do programa de Sementes Forrageiras 2022

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) autorizou a execução dos projetos do Programa Sementes Forrageiras de 2022. O ofício, assinado pela secretária Silvana Covatti, permite que a Emater-Ascar elabore projetos de aquisição de sementes de pastagens para 93 entidades privadas, entre sindicatos, associações e cooperativas, que haviam manifestado interesse em participar do programa.

O Programa Sementes Forrageiras irá beneficiar cerca de 13 mil agricultores familiares e pecuaristas familiares. Uma das novidades é que o valor individual a ser financiado por agricultor aumentou de R$ 500,00 para R$ 600,00. E o teto máximo por entidade passou de R$ 150 mil para R$ 180 mil. O aumento foi autorizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio de suplementação orçamentária para este ano, em razão da estiagem.

— Dentro da realidade difícil que a maioria dos produtores do Estado enfrenta, com a falta de alimentação para seus animais, esse aumento de 20% no valor disponível para a aquisição de sementes forrageiras tem como objetivo proporcionar uma ajuda a mais na formação das pastagens — afirma Silvana Covatti.

De acordo com o coordenador do programa, agrônomo Jonas Wesz, o aumento da área cultivada com pastagens nesse período é fundamental para a recuperação e a estabilidade na produção leiteira. Segundo ele, o aumento no volume de forragem busca também compensar uma parte do estoque de alimento de reserva, principalmente de silagem, que foi consumido em decorrência das estiagens dos últimos anos, evitando assim perdas ainda maiores na produção. — Nesse momento, a semeadura e a formação de pastagens anuais são as medidas mais eficazes para produção de alimentos na propriedade — ressalta Jonas Wesz.

O convênio com prefeituras para a execução de parte do programa, anunciado em janeiro, ainda está em estudo pela área jurídica do Governo do Estado. A partir desses convênios, os recursos poderão alcançar até R$ 11 milhões.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.