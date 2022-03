Prefeitura torna facultativo o uso de máscaras em Frederico Westphalen

O Poder Executivo de Frederico Westphalen editou, na quinta-feira (17/3), o decreto que tornou facultativo o uso de máscara de proteção individual em locais abertos e fechados em todo o território do município. O documento reitera que a utilização do equipamento depende da opção de cada cidadão. A determinação, entretanto, não se aplica aos profissionais que trabalham em serviços de saúde na rede pública ou privada.

O decreto ainda orienta que pessoas com sintomas gripais ou que residam ou trabalhem próximo à paciente com diagnóstico positivo para Covid-19 façam o uso da máscara como forma de prevenir a disseminação do vírus.

