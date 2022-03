Nova frente de obras revitaliza ERS-342 no noroeste do Estado

Uma importante rodovia do noroeste do Rio Grande do Sul terá suas condições renovadas ainda neste ano. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – iniciou mais uma frente de obras para a recuperação da ERS-342, entre Ijuí e Cruz Alta.

Iniciados recentemente, os serviços integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar. Serão destinados R$ 10 milhões para ações que têm como foco os pontos mais críticos da rodovia em trecho de 17 quilômetros.

“Já havíamos realizado intervenções na rodovia no ano passado e, agora, recebemos um novo aporte, totalizando R$ 14,35 milhões de investimentos só para a ERS-342”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Sabemos da importância dessa estrada para o noroeste gaúcho, pois é uma das principais vias para o escoamento da produção agrícola que chega ao porto do Rio Grande, além de ser utilizada como transporte da população para outras regiões", acrescenta.

Serviços contam com aporte de R$ 10 milhões do Plano de Obras 2021–2022 - Foto: Divulgação Daer

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a expectativa é de que as ações sejam concluídas em quatro meses. “Vamos priorizar o segmento onde há maior necessidade de intervenções, incluindo a recomposição das camadas do pavimento", afirma. “Também renovaremos a sinalização da pista, oferecendo uma rodovia mais segura para os usuários.”

A segunda etapa do Plano de Obras do programa Avançar prevê R$ 248,3 milhões de recursos do Tesouro Estadual para 74 obras de recuperação de rodovias estaduais administradas pelo Daer. Cerca de 1.400 quilômetros serão beneficiados com melhorias neste ano.