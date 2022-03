Coronavírus em SC: casos ativos reduzem 92% de fevereiro para março

Após sete semanas consecutivas de queda, o número de casos ativos chegou a 6.573 registros nesta quinta-feira, 17. Esses números representam uma redução de 92% no total de casos ativos de 29 de janeiro a 17 de março.

Com a disseminação da variante Ômicron em todo o estado a partir de janeiro de 2022, o número de casos ativos aumentou de 4.508 em 1º de janeiro para 80.251 em 29 de janeiro. Desde então, o total de casos ativos passou a diminuir.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Vacinação

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Ainda é necessário avançar mais nas coberturas da dose de reforço, que ainda alcança pouco mais de 37% de cobertura na população acima de 18 anos.

“Com a redução nos índices de casos ativos e mortes por Covid-19, aliados ao alcance da cobertura vacinal em todo o estado, foi possível promover com segurança a abertura de setores da economia, ao mesmo tempo que foi possível reduzir as regras sanitárias, promovendo a desobrigatoriedade do uso de máscaras que continua com seu uso recomendado para situações específicas. A vacina é o que nos faz efetivamente deixar a pandemia para trás, por isso é fundamental para todos retornarem aos postos para receberem a dose de reforço”, apontou o secretário da Saúde André Motta Ribeiro.

A gestão de Santa Catarina é referência em vacinação e também na baixa letalidade por coronavírus. É o Estado com a menor taxa de óbitos por Covid-19 no país. Todas as informações e dados sobre a pandemia estão disponíveis no site do Coronavírus.