Caravana do Emprego em Lages faz mais de 5 mil encaminhamentos para vagas de trabalho

“A Caravana do Emprego tem feito a diferença em cada cidade que passa. O objetivo do Governo do Estado é levar as oportunidades para perto das pessoas que precisam. O emprego representa a dignidade do trabalhador em colocar a comida na mesa, e o Sine tem esse papel fundamental em intermediar as vagas disponíveis entre os candidatos”, reforça o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon.

A 8ª edição superou as expectativas dos organizadores. Cerca de 5 mil pessoas passaram pelo evento durante os dois dias e todas elas foram encaminhadas, sendo mais de 5 mil encaminhamentos, já que cada candidato pode receber até três oportunidades em vagas distintas, dependendo de suas qualificações e perfil técnico.

“Realmente superou as expectativas! Nós sabíamos que seria bom, mas a parceria com o Banco do Emprego e a prefeitura de Lages fortaleceu aquilo que já realizamos com a Caravana do Emprego”, avalia o diretor de Emprego e Renda da SDE, Diego Goulart.

A ação é promovida pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), e vai percorrer outros municípios da região.

Novas unidades

Durante a o primeiro dia da Caravana do Emprego em Lages foi realizada também a assinatura do acordo de cooperação paraabertura de mais duas unidades do Sine, em Cerro Negro e Urupema, que fazem parte do programa Gente Catarina. O programa tem o intuito de impulsionar o desenvolvimento nas regiões de SC com menores indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

