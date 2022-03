PL garante auxílio financeiro para trabalhadores de Coronel Bicaco contratados pela Mais Frango

O plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária da segunda-feira (14/3), o Projeto de Lei (PL) nº 015/2022, de autoria do Poder Executivo, que permite a concessão de subvenção social à Associação de Trabalhadores da Microrregião Coronel Bicaco.

Conforme o texto, o recurso financeiro será transferido em nove parcelas, sendo a primeira, neste mês, no valor de R$ 16 mil. Os demais repasses terão a importância de R$ 3.625,00 cada. O total destinado pela Administração Municipal alcançará R$ 45 mil no ano.

Ainda, de acordo com o PL, o valor é para auxiliar nas despesas com o transporte dos 39 trabalhadores que saem de Coronel Bicaco e vão até a empresa Mais Frango, em Miraguaí.

