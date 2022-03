Distribuição da chama crioula na 20ª Região Tradicionalista ocorrerá em Inhacorá

Durante o encontro de patrões e patroas – realizado na noite da quarta-feira (16/3) no CTG Tropeiros de Campo Santo, em Coronel Bicaco – a coordenadoria da 20ª Região Tradicionalista (RT) confirmou que a distribuição regional da chama crioula neste ano acontecerá em Inhacorá, no dia 10 de setembro.

Na oportunidade, representantes das 26 entidades presentes no evento aprovaram, por unanimidade, a criação do fundo garantidor da 20ª RT. O objetivo é auxiliar financeiramente os CTGs nas despesas decorrentes da participação em concursos de prendas, por exemplo. — Atualmente, cada entidade banca tudo — afirmou o coordenador da 20ª RT, Army Júnior.

Para a composição do fundo garantidor será utilizado uma parte do valor pago pelo cartão tradicionalista. A gestão dos recursos financeiros ficará à cargo de cinco patrões – cuja definição já ocorreu durante o encontro em Coronel Bicaco.

Os representantes das 26 entidades também aprovaram, de maneira unânime, a prestação de contas referente ao segundo semestre de 2021. De acordo com Army Júnior, a 20ª RT terminou o período com pouco mais de R$ 35 mil em caixa. A coordenação entregou cópias do balancete oficial aos presentes na reunião.

Outro tema debatido foi a organização da primeira edição do Sarau Regional da Prenda Jovem. Army Júnior disse que o intuito é promover o evento em São Martinho, em 18 de junho. Ele explicou que existe uma verba especial oriunda de emenda parlamentar depositada na conta da Prefeitura Municipal de São Martinho. — Esse valor ajudaria a cobrir as despesas do sarau — ressaltou o coordenador.

Ficou previamente estabelecido que as entidades terão até o dia 1º de maio para indicar suas representantes. A meta é reunir 24 prendas e encerrar o sarau regional com um fandango.

Na reunião ainda foram discutidos tópicos relativos ao calendário de eventos deste ano e esportes campeiros, além de assuntos gerais de interesse da 20ª RT.

O patrão do CTG Tropeiros de Campo Santo, Alberi Fagundes, destacou que o encontro marcou o início das comemorações do cinquentenário da entidade de Coronel Bicaco. — Foi um prazer para nós receber mais de 100 tradicionalistas da região — frisou Alberi Fagundes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.