Tenente Portela registra queda no número de casos ativos de Covid-19

Na passagem da quarta-feira para a quinta-feira desta semana, a quantidade de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela reduziu de 58 para 49. No momento, três pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 17 de março, apenas um domiciliado no município ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em função de sintomas da doença. Ele é considerado suspeito de contaminação e está na enfermaria.

Desde o começo da pandemia, 3.064 moradores contraíram o vírus, sendo que, 2.977 estão recuperados e 38 faleceram.

