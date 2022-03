BM oficializa passagem de comando-geral e recebe 70 viaturas nesta sexta, dia 18

Nesta sexta-feira (18/3), às 10h, a Brigada Militar (BM) realizará a cerimônia que oficializa a passagem do comando-geral. A solenidade ocorrerá no estádio General Cipriano, no complexo da Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre.

O coronel Vanius Cesar Santarosa, que foi para a reserva remunerada em fevereiro deste ano, oficializará a transmissão do cargo ao atual comandante-geral, coronel Cláudio dos Santos Feoli.

Feoli, por sua vez, passará a função de subcomandante-geral, que exercícia até a saída de Santarosa, para o coronel Douglas da Rosa Soares, atual ocupante do segundo mais alto posto na hierarquia da instituição. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, conduzem a solenidade.

Ao final do evento, o governo do Estado ainda fará a entrega de 70 viaturas semiblindadas zero-quilômetro para a corporação. O investimento, com recursos do Avançar na Segurança e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), vai beneficiar os municípios Caxias do Sul, Eldorado do Sul, Guaíba, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Sapucaia do Sul e Uruguaiana

Aviso de pauta

O quê: solenidade de passagem de comando-geral da BM e entrega de 70 viaturas

Quando: sexta-feira (18/3), às 10h

Onde: Academia de Polícia Militar (APM), av. Aparício Borges, 2.001, Porto Alegre.