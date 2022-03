Parlamentares decidem retirar 14 vetos da pauta de hoje; acompanhe

Sessão do Congresso Nacional para análise de vetos e projeto de crédito - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Após negociações entre os partidos e o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), o 1º vice-presidente do Congresso, deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), anunciou a retirada da pauta de 14 vetos que ficarão para a próxima semana.

Como as votações são por meio de cédulas eletrônicas, o adiamento é uma estratégia tanto do governo quanto da oposição para evitar resultados contrários ao desejado (manutenção ou derrubada), permitindo negociações por mais tempo.

Entre os vetos adiados estão aqueles a dispositivos da Medida Provisória 1031/21, sobre a privatização da Eletrobras; à Lei Orçamentária de 2022 (PLN 19/21); ao marco legal das startups (PLP 146/19); sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito (PL 2108/21); e sobre a certificação de entidades beneficentes (PLP 134/19).

Os parlamentares começaram a discutir os demais vetos pautados.

