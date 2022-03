CBMSC apresenta dados da Operação Veraneio 2021/2022

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) apresentou os dados da Operação Veraneio que este ano aconteceu em 36 municípios, sendo 169 balneários e estâncias, com 442 postos de guarda-vidas (fixos e cadeirões). O destaque ficou para o aumento de 58% nas ações prevenções em relação à temporada 2020/2021.

A Operação Veraneio foi realizada entre 9 de outubro e 18 de dezembro de 2021, com a pré-temporada; e de 18 de dezembro e 6 de março, com alta temporada - quando há a ativação de todos os postos de guarda-vidas.

Já a pós temporada - período em que gradativamente são desativados os postos de guarda-vidas - está prevista até o dia 24 de abril. Porém, após a análise da necessidade, a corporação decidiu manter o serviço de guarda-vidas ativado o ano inteiro em praias com maior movimento.

Assim, Prainha, em São Francisco do Sul; Praia Brava, em Itajaí; Balneário Camboriú; Itapema; Bombas, em Bombinhas; Ingleses, Santinho, Mole e Joaquina, em Florianópolis; e Guarda do Embaú, em Palhoça seguem com serviço ativado.

Outro destaque da operação foi o serviço de videomonitoramento, que foi utilizado em Balneário Camboriú, cobrindo toda a extensão de areia.

Outra novidade foi o Projeto Golfinho que aconteceu no interior e seguirá ao longo do ano.

Dados comparativos da Operação Veraneio

Aumento de 58% nas prevenções:

2021/2022 –8.682.250

2020/2021– 5.504.928

2019/2020 –5.073.744

Mortes por afogamentos em áreas privativas – onde o CBMSC não consegue atuar diretamente (piscinas residenciais e áreas particulares)

2021/2022 –14

2020/2021 –5

2019/2020 –7

Mortes por afogamentos em áreas de água doce (rios, lagos, cachoeiras)

2021/2022 –23

2020/2021 –23

2019/2020– 30

Mortes por afogamentos em áreas de água salgada

2021/2022 –19

2020/2021–16

2019/2020 –16