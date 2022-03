Com foco na captação de recursos, diretoria do BRDE se reúne com bancos internacionais

No esforço para realizar novas cooperações financeiras e fortalecer a captação de recursos externos, diretores do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) concluíram, na quarta-feira (16/3), uma rodada de encontros de dois dias com importantes instituições financeiras internacionais. O objetivo é alavancar a oferta de crédito que o BRDE disponibiliza aos empreendedores da região sul do país, com prioridade para linhas voltadas às pequenas empresas e microcrédito e projetos com benefício climático.

Com a participação dos diretores Otomar Vivian (Planejamento) e Leany Lemos (Operações), a rodada de reuniões em Brasília contou com apoio da equipe técnica do banco. O primeiro encontro bilateral, ainda na terça-feira (15/3), foi com o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos (BEI), Ricardo Mourinho Félix. O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, esteve presente na reunião.

A cooperação financeira em andamento com o BEI prevê um aporte total de 80 milhões de euros para apoio a projetos com foco em energia renovável, eficiência energética e mobilidade urbana nos três Estados do sul. Desse volume, as operações liberadas já se aproximam dos 15 milhões de euros e a reunião tratou dos prazos de execução do contrato e a possibilidade de cofinanciamento por parte de outras instituições.

Agenda climática

Na audiência com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a pauta tratou do andamento de operações relacionados aos programas que o BRDE desenvolve em favor da retomada da economia. No caso específico, foram tratados detalhes dos programas de Promoção ao Desenvolvimento Local da Região Sul (ProSul) e o Emergencial de Mitigação dos Efeitos Econômicos do Coronavírus (Prosul Emergencial). A reunião contou a participação do representante do BID no Brasil, Morgan Doyle.

O encontro com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) tratou da ampliação da linha de crédito já em operação no valor de US$ 70 milhões para financiar empreendimentos na região sul. Desse volume, US$ 62,9 milhões foram liberados, contemplando projetos voltados ao aumento da produtividade das empresas da região sul, inovação, eficiência energética/energias renováveis e agronegócio. Estiveram presentes o diretor do Escritório no Brasil do CAF, Jayme Holguín e o diretor-executivo de Operações com o Setor Público, Marcelo dos Santos.

Com um histórico de atuação em parceria, BRDE e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) avançaram mais etapa para a realização de nova operação, prevista em 120 milhões de euros. Na reunião técnica realizada na manhã desta quarta (16), com a participação da diretora regional da AFD no Cone Sul, Laetitia Duffay, as duas instituições discutiram pontos do contrato que prevê financiamento para setores que o BRDE já opera. Neste caso, o banco atuaria preferencialmente em parceria com cooperativas de crédito.

BRDE e AFD já atuam em parceria por meio de dois contratos de empréstimos, em apoio a projetos voltados especialmente à geração de energia com fontes renováveis e melhorias de eficiência na iluminação pública das cidades. Os contratos são destinados a financiar propostas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas.