Brigada Militar inicia etapa de saúde do concurso para soldado

A Brigada Militar iniciou na manhã de quarta-feira (16/3) a etapa de saúde do concurso para soldados, cujo exame intelectual ocorreu em janeiro. A inspeção de saúde ocorre no Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre, e atenderá, até o dia 23 de março, 5.664 candidatos aprovados na primeira etapa.

Foram mobilizados para a missão militares do Departamento Administrativo (DA), Departamento de Saúde, e empregados em apoio alunos-oficiais da Academia de Polícia Militar, sob coordenação da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento do DA.

Serão atendidos 350 candidatos por turno, manhã e tarde, sendo que a etapa ocorrerá inclusive no próximo final de semana. Os candidatos devem chegar ao local da avaliação com antecedência. A fila para atendimento está sendo organizada por ordem de classificação, lembrando que todos os documentos exigidos pelo edital, inclusive os de identificação, devem ser levados.