Biblioteca Digital da Câmara lança publicação sobre atuação das frentes parlamentares

O Centro de Documentação e Informação da Câmara (Cedi) lançou um material informativo que consolida de forma inédita os dados sobre as frentes parlamentares. Atualmente existem 345 frentes parlamentares com participação dos deputados, incluindo as mistas, que contam com senadores. O documento faz parte da Biblioteca Digital da Casa e pode ser baixado gratuitamente.

As frentes parlamentares são grupos formados para articular avanços em um determinado setor, área ou tema. Desde 2005 elas passaram a ter registro na Câmara.

O deputado Neri Geller (PP-MT) faz parte de mais de 150 frentes parlamentares. Ele é vice-presidente de uma das mais atuantes, a Frente Parlamentar da Agropecuária.

“Na verdade, o trabalho das frentes parlamentares, elas são importantíssimas do ponto de vista de defender temas que são importantes para o país. São parlamentares de vários estados que se reúnem e discutem os assuntos de forma prévia e o assunto já vai alinhado, seja ele do ponto de vista do mérito, ou de algumas mudanças e emendas, tanto nas comissões quanto no Plenário”, observou.

Frente Ambientalista

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) ressalta que as frentes parlamentares são suprapartidárias, ou seja, têm parlamentares de vários partidos, unidos pela mesma causa. Ele é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista.

“Nós nos reunimos regularmente para discutir como os temas que dizem respeito à área que nos preocupa estão sendo tratados na Câmara e no Senado para preparar as votações da semana e também para apresentar propostas e iniciativas que ajudem os temas que a gente defende a avançar”, disse Molon.

O material informativo lançado pelo Centro de Documentação sobre as frentes parlamentares reúne dados antes dispersos pela página da Câmara na internet. A iniciativa surgiu a partir dos constantes pedidos de informação sobre as frentes. O diretor do Cedi, André Freire da Silva, explica:

“Pelo portal, o estudante, o parlamentar, o usuário, o cidadão externo que quer conhecer o trabalho das frentes parlamentares, ele tem condições de saber toda essa informação que está numa única publicação. Então a quantidade de usuários aumenta, e a gente bota isso disponível na rede mundial de computadores, pode até ter outros acessos, e quem está fora do Brasil pode também acessar essa documentação", disse.

Segundo ele, a publicação foi feita para atender a grande quantidade de pedidos de pesquisa sobre as frentes parlamentares, cujas informações estavam dispersas no portal.

Qualquer cidadão pode ter acesso à Biblioteca Digital da Câmara. Os três arquivos sobre frentes parlamentares, cada um relativo a uma das três últimas legislaturas, estão em formato PDF. A consolidação mais recente se refere às frentes da legislatura entre 2011 e 2015. Sobre as frentes atualmente em atividade, informações estão disponíveis na página da Câmara.