PIB do Rio Grande do Sul registra alta de 10,4% em 2021

A recuperação da estiagem que afetou a produção do campo no Rio Grande do Sul em 2020 e o avanço da produção industrial puxaram o resultado da economia em 2021. O Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho teve alta de 10,4%, somando R$ 582,96 bilhões. Houve crescimento significativo na Agropecuária (+67,5%) e na Indústria (+9,7%). Os números do Estado superaram os registrados no país, que terminou 2021 com aumento de 4,6% no PIB.

Quando considerado apenas o quarto trimestre de 2021, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB teve alta de 3,3%, enquanto que na comparação com igual período de 2020 a variação foi positiva em 5% no Estado. No Brasil, o desempenho para os mesmos períodos foi de 0,5% e 1,6%, respectivamente.

O resultado do acumulado do ano e do quarto trimestre de 2021 da economia gaúcha foi divulgado na quarta-feira (16/3) pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.