São Martinho flexibiliza o uso de máscara

Decisão foi tomada considerando as análises da situação epidemiológica do município e da região (Foto: Divulgação | ASCOM São Martinho)

Por meio de decreto, a Prefeitura Municipal de São Martinho flexibilizou o uso de máscara de proteção individual em locais públicos e privados. A decisão foi tomada considerando as análises da situação epidemiológica do município e da região.

No entanto, o documento obriga a utilização de máscara facial durante o acesso ou permanência em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou hospital.

O decreto entrou em vigor na segunda-feira (14/3).

