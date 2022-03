Coronel Bicaco sedia encontro de patrões e patroas da 20ª Região Tradicionalista

Encontro integra as comemorações do cinquentenário do CTG Tropeiros de Campo Santo de Coronel Bicaco (Foto: Diones Roberto Becker)

O CTG Tropeiros de Campo Santo sedia, na quarta-feira (16/3), a partir das 20 horas, um encontro de patrões e patroas das entidades pertencentes a 20ª Região Tradicionalista (RT). Até o momento, cerca de 100 representantes de CTGs já confirmaram presença.

Na ocasião, a coordenadoria da 20ª RT vai comandar a deliberação da seguinte pauta: criação de fundo garantidor; sarau regional; distribuição da chama crioula regional; calendário de eventos; esportes campeiros; prestação de contas e assuntos gerais.

De acordo com o patrão do CTG Tropeiros de Campo Santo, Alberi Fagundes, o encontro integra as comemorações do cinquentenário da entidade de Coronel Bicaco, que foi fundada em 15 de dezembro de 1972.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.