Bombeiros interditam escola infantil com problemas estruturais em Campo Novo

Uma escola infantil de Campo Novo foi interditada pelo Corpo de Bombeiros por problemas estruturais. De acordo com o comando da corporação, existe a probabilidade de colapso. O local só pode voltar a funcionar depois que um engenheiro apresentar um laudo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Em nota, a Prefeitura Municipal diz que, na terça-feira (15/3), um engenheiro estrutural iria realizar a vistoria e remeter esse laudo ao Corpo de Bombeiros com a ART informando as reais condições da estrutura de todo o prédio para um possível retorno com segurança.

Os problemas afetaram as famílias de cerca de 100 crianças que dependem da Escola Santa Rita. As paredes estão rachando. No piso, é possível perceber as rachaduras.

Conforme o Ministério Público (MP-RS), o problema já tinha sido identificado anteriormente, e a Prefeitura Municipal havia recebido uma notificação para que tomasse providências. Como não teve respostas do Poder Executivo, o promotor Caio Isola de Aro resolveu pedir que os bombeiros fossem ao local para realizar uma vistoria no prédio.

— Ocorre que esse é um problema conhecido do próprio município, e basta ver as fotos das rachaduras para que se verifique a gravidade, pois é possível, inclusive enxergar, do outro lado da estrutura — afirma o promotor.

O prefeito Pedro dos Santos disse que já estava tomando providências e que duas salas, que apresentavam maior perigo, já estavam interditadas. Segundo ele, até a quarta-feira (16/3), as crianças estarão estudando em outro prédio do município.

