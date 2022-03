Deputadas defendem ações de conscientização sobre endometriose

Evento da Secretaria da Mulher destacou importância do diagnóstico precoce da doença - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 6215/13, já aprovado pela Câmara e que aguarda votação no Senado, propõe 13 de março como o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Para marcar a data e chamar a atenção para o problema, destacando a importância da conscientização e do diagnóstico precoce, a Secretaria de Mulher realizou um evento na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (15).

A deputada Marina Santos (PL-PI), que relatou a proposta na Casa, ressaltou a importância de se possibilitar o acesso a exames a mais mulheres. “É um diagnóstico feito com o uso do ultrassom, e a gente sabe que o aparelho não está presente em todas as unidades de saúde, o que acaba dificultando o diagnóstico e o tratamento”, comentou.

A endometriose é uma doença inflamatória que ataca o tecido do útero, os ovários, a bexiga e até o intestino. Os sintomas podem surgir na adolescência e incluem dores durante relações sexuais, entre as menstruações, ao defecar e ao urinar, sangramento na urina ou nas fezes, além de forte cólica menstrual. O processo inflamatório progressivo causado pela enfermidade pode comprometer a função de órgãos e tecidos, levando à infertilidade.

Informação

Segundo a deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), as mulheres com endometriose muitas vezes nem procuram o serviço médico por total desconhecimento da doença. Ela citou casos de cidadãs que elevaram até 12 anos para diagnosticarem o problema. “A gente precisa falar sobre a endometriose, uma doença infelizmente muito desconhecida. Essa proposta que institui o 13 de março como dia nacional de combate à endometriose e a semana de educação preventiva tem o objetivo de levar informação e conscientização”.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose. No Brasil, são 7 milhões de casos, o que corresponde a aproximadamente uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva.