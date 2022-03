Plenário analisa projeto que cria política de valorização das mulheres na área de segurança pública; acompanhe

A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário da Câmara com 334 deputados presentes. Neste momento, a deputada Elcione Barbalho (MDB-PA) apresenta o relatório do Projeto de Lei 1529/21, que busca valorizar as mulheres em órgão de segurança pública.

"É um passo importante para o recrutamento de mulheres, que poderão prover seguranças às demais, em especial às mulheres fragilizadas por causa da condição econômica em que vivemos", disse Elcione Barbalho.

