Câmara realiza seminário nesta quarta sobre empreendedorismo feminino

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (16) o seminário “Empreendedorismo e Protagonismo Feminino”. Os debates ocorrem no plenário 6 das comissões, das 9h30 às 12h30, e serão transmitidos ao vivo pelo portal e-Democracia.

Serão abordados temas como o panorama do empreendedorismo feminino no Brasil; aspectos socioeconômicos do setor e o papel da venda direta no desenvolvimento do empreendedorismo feminino; o protagonismo e os desafios da mulher; a formação e capacitação empreendedora feminina; o impacto positivo da venda direta na qualidade de vida de consultoras; a importância do microcrédito e de políticas públicas para o incentivo ao empreendedorismo feminino; e diversidade e inclusão.

Foram convidadas para o evento:

- a presidente-executiva da Associação de Empresas de Venda Direta, Adriana Colloca;

- a gerente de relações governamentais da empresa Mary Kay, Mayara Rodrigues;

- a co-fundadora e CEO da Aliança Empreendedora, Lina Maria Useche Kempf;

- a coordenadora do Movimento Natura & CO, Aline Lima;

- a fundadora e CEO da Ah!Sim, Mariane Carneiro Cunha, que é idealizadora do Movimento Expansão;

- a gerente de comunicação corporativa do Brasil da Herbalife Nutrition, Isa Debora Miamoto; e

- a coordenadora nacional de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, Renata Malheiros.

Março Mulher

O evento integra a programação da campanha Março Mulher, realizada anualmente pela Secretaria da Mulher da Câmara em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado.

O principal objetivo da campanha Março Mulher é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, além de conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero e destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras. Neste ano, as atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher têm como tema central os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil.