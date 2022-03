Câmara e Senado passam a ter três representantes na Comissão de Transparência do TSE

Presidente do Congresso deve indicar os parlamentares que vão integrar o colegiado do TSE - (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

O Congresso Nacional terá três representantes junto à Comissão de Transparência das Eleições (CTE), instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sugestão de aumentar a representatividade dos parlamentares partiu do presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin.

O órgão de transparência do TSE foi criado em setembro de 2021, com o objetivo de ampliar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Antes, apenas um congressista integrava o colegiado, o ex-senador Antonio Anastasia, que abriu mão do mandato para assumir vaga como ministro do Tribunal de Contas da União ([[g TCU]]) em dezembro.

Além do substituto de Anastasia, caberá ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), indicar outro senador e um deputado federal.

“Passaremos a ter três parlamentares nessa comissão, que se desincumbe de uma missão muito importante: a de conferir a maior clareza possível em relação aos processos eleitorais, garantindo o mais fundamental numa democracia, que é a eleição hígida, impassível de críticas e com absoluta segurança”, disse Pacheco na sexta-feira (11), após assinar um protocolo de intenções para adesão do Senado ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça Eleitoral.