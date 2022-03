Tenente Portela se aproxima de 2.950 pacientes curados da Covid-19

Dos 3.048 moradores de Tenente Portela que contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia, 2.948 estão recuperados e 38 morreram. Os dados epidemiológicos foram atualizados na tarde da segunda-feira (14/3).

Neste começo de semana, o município contabiliza 56 casos ativos da doença e seis pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

Dois pacientes com sintomas de Covid-19 – mas que ainda são considerados suspeitos de contaminação – ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA). Um está na enfermaria e o outro na pediatria.

