Progressista destaca destinação de emendas para pavimentação em Coronel Bicaco

O vereador Itamar Sartori (PP) enfatizou a destinação de R$ 200 mil por parte do deputado federal Afonso Hamm e de R$ 140 mil do senador Luís Carlos Heinze para Coronel Bicaco. Segundo ele, esses recursos serão aplicados em pavimentação na Rua Severino Dias, entre as ruas Fernando Ferrari e Santo Antônio.

Em sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária do dia 7 de março, o progressista também destacou o encaminhamento de outros valores parlamentares para aquisição de equipamentos e para auxiliar o Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco.

— São cerca de R$ 640 mil destinados ao município pelo deputado Afonso Hamm nos últimos dois anos — afirmou Itamar Sartori. Ele também mencionou uma emenda do deputado federal Jerônimo Göergen, no valor de R$ 300 mil, para a construção de pavilhão que abrigará a associação dos servidores municipais de Coronel Bicaco.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.