Decorações de Páscoa começam a ser instaladas em Derrubadas

Segundo a responsável pela pasta, Angelita Bomm dos Santos, a ornamentação será concentrada no centro da cidade, e entre os enfeites que serão utilizados para compor os cenários alusivos à data, estão: coelhos de pelúcia e em madeira, figuras em fibra de vidro, carrinhos e estruturas metálicas; mangueiras e iluminação de led, além de vários arranjos confeccionados com ovos (cenográficos), cenouras e flores.

“A decoração desse ano foi planejada para embelezarmos a cidade e deixá-la mais atraente aos moradores e turistas. É também uma maneira de despertarmos mais alegria e esperança em nossa comunidade. Assim, estendemos o nosso sincero desejo de uma Feliz e abençoada Páscoa a todos”, pontuou, Angelita.

A celebração de Páscoa, que esse ano será comemorada no dia 17 de abril, é uma das mais importantes do calendário cristão, lembrando a passagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo.

