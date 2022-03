Edil volta a reivindicar asfalto em rua na cidade de Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP), em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 7 de março, voltou a cobrar da Administração Municipal a pavimentação asfáltica no trecho da Avenida Francisco Manoel Diniz entre a Rua Manoel Araújo e a ERS 317.

— Vou procurar o prefeito e ouvir os motivos pelos quais ainda não foi feito o asfalto no ano passado. E vamos nos comprometer para que essa obra seja realizada em 2022 — ponderou o edil.

