Coronel Bicaco: Pedetista solicita isenção do IPTU para entidades de terceira idade com sede própria

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária do dia 7 de março, o vereador Paulo Hermel (PDT) sugeriu que o Poder Executivo estude a viabilidade de isentar do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), as entidades de terceira idade que possuem sede própria.

O pedetista ainda pediu que a Administração Municipal repasse o valor de um salário mínimo por ano aos grupos da terceira idade. — Nos últimos dois anos, essas entidades não tiveram nenhuma promoção em virtude da pandemia e elas precisam pagar as contas de luz e de água — ressaltou Paulo Hermel.

— Me coloco à disposição para elaborar uma proposição neste sentido, mas acredito que a legislação vigente já autorize o repasse de recursos financeiros para entidades legalmente constituídas — finalizou o vereador.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.