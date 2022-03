Vereador cobra esclarecimentos sobre suspensão do desconto do Sindicato dos Servidores Municipais de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária de 7 de março, o vereador Leandro Briato (PP) requereu informações pertinentes à suspensão do desconto do Sindicato dos Funcionários Municipais de Coronel Bicaco.

Em plenário, o progressista disse que causou surpresa a portaria editada pelo Poder Executivo que suspendeu o desconto em folha. — A nova diretoria que assumiu o sindicato está buscando esclarecimentos e também garantir os direitos da categoria — destacou o edil. — Não entendi porque o prefeito fez essa determinação, pois se o funcionário autoriza o desconto para qual entidade for, quem é ele para dizer que não pode. Isso é autoritarismo. O sindicato está tomando as medidas cabíveis — complementou Leandro Briato.

Após a manifestação do proponente, o Pedido de Informações nº 01/2022 foi aprovado de forma unânime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.