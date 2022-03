Projeto isenta de IPI bobinas de papel usadas em tacógrafos de veículos

Diego Andrade: tacógrafos são importantes para a segurança no trânsito - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 292/22 reduz a zero a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre as bobinas de papel usadas em tacógrafos. O texto tramita na Câmara dos Deputados.

Tacógrafo é uma peça instalada em veículos, como ônibus e caminhões, que serve para registrar a distância percorrida e a velocidade do deslocamento, entre outras informações relacionados às viagens realizadas. Os dados são registrados em bobinas de papel, que hoje são tributadas por uma alíquota de 15% de IPI.

O autor do projeto, deputado Diego Andrade (PSD-MG), afirma que os tacógrafos são um instrumento importante para garantir a segurança no trânsito e deveriam ter a alíquota de IPI reduzida, a exemplo de outros equipamentos de segurança, como placas de sinalização de trânsito (alíquota zero) e airbags (alíquota de 5%).

“Soa absolutamente inadequado que os itens utilizados no tacógrafo sejam tributados em alíquota três vezes superior a de outros equipamentos de segurança no trânsito, a exemplo das placas de sinalização, tão essenciais quanto”, argumenta Andrade.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

