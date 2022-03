Projeto institui “Junho Vermelho” para estimular doações de sangue

O Projeto de Lei 205/22 institui a campanha de saúde pública “Junho Vermelho”, a ser realizada anualmente em junho, para estimular ações de mobilização, sensibilização, incentivo e conscientização dos brasileiros sobre a importância da doação de sangue. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Pela proposta, as atividades promovidas pelo poder público deverão incluir, sem prejuízo de outras, a criação e divulgação de material didático sobre a doação de sangue; as ações educativas e os eventos públicos para conscientização popular; e a iluminação de prédios públicos, na cor vermelha, durante o mês de junho.

“O baixo percentual de doadores de sangue faz necessária a campanha ‘Junho Vermelho’, mês escolhido por ser aquele em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue”, disse o autor da proposta, deputado Francisco Jr. (PSD-GO).

No Brasil, relata o projeto com base em dados do Ministério da Saúde, 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue, o que corresponde a 1,6% da população, e cerca de 90% das pessoas elegíveis não fazem essa doação com frequência.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.