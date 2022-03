Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 1ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de março de 2022

Ao sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada neste Legislativo Municipal, a terceira sessão, primeira ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Élson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP), Loredi Adriel Saquet (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Antônio Olgi Martins.

Ato contínuo, apreciados na ordem do dia, foram aprovados:

- Pedido de Informação nº 01/2022, do vereador Leandro Rodrigues Briato (PP), solicitando esclarecimentos acerca da suspensão do desconto do Sindicato dos Funcionários Municipais de Coronel Bicaco/RS.

- Proposição nº 01/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando paradas de ônibus em pontos estratégicos tanto na zona urbana quanto na zona rural.

- Proposição nº 02/2022, do vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), solicitando que seja realizada a atualização da correção monetária da ajuda de transporte dos universitários do município de Coronel Bicaco/RS.

- Projeto de Lei nº 09/2022, de 1° de fevereiro de 2022, que reestrutura o Conselho Municipal de Assistência Social do município de Coronel Bicaco/RS e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 014/2022, de 22 de fevereiro de 2022, que altera a redação do artigo 3° da Lei Municipal nº 4.629/2020, que reestruturou os quadros de cargos e funções públicas do município de Coronel Bicaco/RS, estabeleceu o respectivo Plano de Carreira dos Servidores, e deu outras providências.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 7 de março de 2022.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

