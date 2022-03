Justiça Federal determina perícia em radares da Ponte Rio-Niterói

A Justiça Federal determinou a realização de perícia nos radares fixos de controle de velocidade instalados na Ponte Rio-Niterói, que é parte da rodovia federal BR-101. A 1ª Vara Federal de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, atendeu a um pedido do Sindicato dos Rodoviários de Niterói e Arraial do Cabo (Sintronac).

A data da perícia, no entanto, ainda não foi definida. O sindicato contesta 2,1 mil multas aplicadas pela União em 250 motoristas de ônibus, durante o ano de 2018. Segundo o sindicato, uma análise dos cronotacógrafos, equipamentos que medem a velocidade dos veículos, mostrou que os ônibus multados não excederam a velocidade máxima permitida na rodovia, de 80 km/h.

Por meio de nota, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que já foi intimada pela Justiça. “No entanto, o prazo para manifestação ainda não foi iniciado. A União se manifestará nos autos, no momento oportuno”, diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa da AGU.