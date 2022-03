SP anuncia ciclovia de 57 km de extensão entre a capital e Itupeva

O governo do estado de São Paulo anunciou hoje (10) o lançamento do projeto da primeira ciclovia de longa distância em rodovia no Brasil, a Ciclovia dos Bandeirantes, que se estenderá, pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348), da capital paulista até a cidade de Itupeva (SP). A estrutura terá aproximadamente 57 quilômetros de extensão. São três meses, a partir de hoje, para ajustar projetos e licenças. Depois, 18 meses de obras. A previsão para de todo esse processo é de até 21 meses.

A ciclovia, que tem valor estimado total de R$ 219 milhões, será totalmente segregada da rodovia, com utilização do canteiro central e do gramado lateral. As intervenções incluem novos elementos de segurança, acesso controlado de entrada e saída, pontos de apoio, barreiras rígidas e novas sinalizações. A estrutura será instalada entre os quilômetros 14 e 71 da SP 348.

O projeto prevê ainda a instalação de seis passarelas para transposição na rodovia – que permitirão que o ciclista possa acessar a ciclovia sem a necessidade de atravessar a rodovia. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os recursos e a execução das obras da nova ciclovia ficarão a cargo da concessionária CCR AutoBan.

Segundo o governo, o objetivo da iniciativa é melhorar a mobilidade entre a Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana de Jundiaí e demais municípios às margens das rodovias Bandeirantes e Anhanguera, permitindo a utilização da bicicleta em deslocamentos de trabalho, esporte, lazer e turismo.