Edil solicita paradas de ônibus em lugares estratégicos de Coronel Bicaco

Através de proposição, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) solicitou que a Administração Municipal providencie paradas de ônibus em locais estratégicos nas áreas urbana e rural de Coronel Bicaco. O pedido foi apresentado na sessão ordinária da segunda-feira (7/3).

— Já apresentamos essa proposição em outro ano. Estamos apresentando novamente, atendendo a reivindicação de moradores e de pais de alunos. Agora as aulas voltaram à normalidade na rede municipal e estadual, e diversos estudantes esperam o transporte escolar em pontos sem abrigo — disse o pedetista.

O edil sugeriu que o Poder Executivo elabore um Projeto de Lei para atender essa demanda pertinente ao transporte escolar. — Em dias de sol ou de chuva, os alunos esperam o transporte no relento — acrescentou Lucas Santos da Cruz.

Colocada em votação, a Proposição nº 01/2022 foi aprovada por unanimidade.

