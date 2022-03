Em São Paulo, trem da Linha 8 bate em barreira de proteção

Um trem da Linha 8 - Diamante, da Via Mobilidade, na capital paulista, colidiu na manhã desta quinta-feira (10), pela manhã, com uma barreira de proteção no limite da parada da estação Júlio Prestes.

Segundo a assessoria de imprensa, 460 mil pessoas transitam pela linha durante os dias úteis, mas ninguém ficou ferido no acidente. Os passageiros foram desembarcados em segurança e embarcaram em outros trens, informou a Via Mobilidade, em nota.