Estado retira Alertas e emite Avisos para todas as regiões Covid

Em reunião do Gabinete de Crise, conduzida pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, na tarde da terça-feira (8/3), foi definido retirar os Alertas e emitir Avisos a todas as regiões Covid do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul.

A decisão do GT Saúde pela emissão de Avisos ocorre porque, embora haja queda significativa dos indicadores considerados, observa-se que ainda há elevadas taxas de contaminação e de mortalidade. E, mesmo com a redução, os índices ainda estão acima dos números registrados em dezembro do ano passado, período antes do surgimento da variante ômicron.

Na última semana, a média móvel de casos confirmados teve redução de 47%, com incidência semanal de 267 casos por 100 mil habitantes. A internação por suspeitos de infecção pelo novo coronavírus e por confirmados diminuiu em 270 pacientes, sendo a queda de 180 em leitos clínicos e de 90 em UTIs.

Em relação à média móvel de sete dias, a redução de pacientes em leitos clínicos é de 20,3% e de 15,5% em UTIs. A taxa atual de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva está em 57,1%.

Nos últimos sete dias, foram registrados 226 óbitos, com média de 32,3 mortes por dia, redução semanal de 23,1%.

