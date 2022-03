Sicredi reforça parceria com produtor rural na Expodireto

O Sicredi está presente na Expodireto Cotrijal, que acontece entre os dias 07 e 11 de março, no município de Não-Me-Toque (RS). Além de buscar atender a demanda por soluções financeiras, a instituição financeira cooperativa também recebe, durante a feira, os protocolos de intenção de financiamento de seus associados. “Estar presente em iniciativas como a Expodireto reforça nossa proximidade e a parceria que o Sicredi possui com o agronegócio, com o produtor rural e com o desenvolvimento da economia do Estado”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. De acordo com a Cotrijal, cooperativa responsável pela organização da Expodireto, a feira conta, em 2022, com a ampliação da Arena Agrodigital, lançada na edição de 2020, quando o evento recebeu mais de 250 mil pessoas de 70 países e contou com a presença de 573 expositores. Em 2021, por precaução sanitária, a Cotrijal optou pela não realização da feira.

Com relação ao Plano Safra 2020/2021, o Sicredi liberou aproximadamente 45% de todos os contratos de crédito rural do estado, financiando cerca de R$ 10 bilhões para o agronegócio gaúcho. O crescimento no volume financiado foi de 26% quando comparado com o ciclo anterior. Também no volume de operações houve crescimento de 8%, atingindo 127 mil contratos firmados. Em nível nacional, com atuação em 25 estados e também no Distrito Federal, o Sicredi exerce grande protagonismo no agronegócio, sendo a segunda instituição financeira que mais concede crédito no país e a terceira em quantidade. No último ciclo do Plano Safra foram R$ 29 bilhões liberados, em 220 mil operações, com aproximadamente 80% destinados para agricultura familiar.