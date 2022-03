Região aguarda início das obras na ERS-330

A região aguarda ansiosamente o início das obras de recuperação da ERS-330 que foi anunciado recentemente pelo Governo do Estado dentro da segunda fase do programa avançar na infraestrutura. Em entrevista no programa Tribuna Popular, o secretário de Infraestrutura e Transportes, Juvir Costela, disse que o dinheiro, R$ 6 milhões de reais, já estão à disposição e as obras devem começar em breve. Costela garantiu que todas as obras anunciadas pelo governo iniciarão e serão concluídas em 2022.

A obra será a maior já feita no trecho que liga os municípios de Tenente Portela a Redentora, passando por Miraguaí. Até o momento a estrada que está em péssimas condições vinha recebendo apenas obras paliativas como os famosos tapa-buracos.

Além da ERS-330, devem iniciar em breve as obras na RSC-472, onde vários trechos ficaram descobertos pela fase anterior do programa.

As obras em rodovias estaduais ganharam novo fôlego na manhã desta sexta-feira (25/2). O governador Eduardo Leite anunciou a liberação de mais R$ 371,1 milhões do Tesouro do Estado para trechos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

O investimento complementa o aporte histórico de R$ 1,23 bilhão disponibilizado em junho passado no âmbito do Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar. Os recursos são aplicados em ações de pavimentação e recuperação de rodovias administradas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Do total anunciado na etapa 2, a maior parte, R$ 248,3 milhões, será destinada à recuperação de 74 segmentos de rodovias. O investimento resultará na renovação do asfalto e da sinalização de 1.482 quilômetros.

Para a restauração de 20 quilômetros da RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, no Litoral, foram reservados R$ 30 milhões, e para a construção de terceiras faixas em 11 quilômetros da RSC-153, entre Tio Hugo e Passo Fundo, no Planalto, R$ 21,3 milhões.

