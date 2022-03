PDT de Portela esclarece como se deu o processo de exclusão da vereadora Irinéia

O presidente de Comissão de Ética do PDT de Tenente Portela me procurou para esclarecer como ocorreu o processo de expulsão da vereadora Irinéia Koch Lena do partido. Citei o assunto na minha última coluna.

A vereadora que no seu primeiro ano de mandato foi presidente da Câmara de Tenente Portela com os votos originários da situação, enquanto o seu partido tem posicionamentos de oposição no legislativo portelense.

Segundo Clóvis Carboni, a conduta da vereadora foi avaliada desde a eleição. Ele ressalta que em dezembro de 2020, antes da posse, foi realizada uma reunião do partido, onde a vereadora estava presente e que ficou definido que o partido indicaria o outro vereador da bancada, Luis Claudir dos Santos, para disputar a presidência da casa. A decisão foi tomada porque já havia um acerto com os partidos de oposição para eleger Luis Claudir como presidente.

A decisão da reunião foi registrada em ata, e segundo o presidente da Comissão de Ética, representava a vontade do partido após a discussão. Clóvis não soube informar se Irinéia assinou a ata, mas disse que ela estava presente e sabia da orientação partidária.

Quando ocorreu a eleição, Irinéia apareceu como candidata e com os votos da situação foi eleita presidente da casa para a legislatura de 2021. Com o cargo assegurado, Clovis Carboni ressalta, que Irinéia não indicou nenhum filiado do partido para cargos na Câmara, mesmo tendo um advogado da sigla se colocado a disposição para assumir a assessoria jurídica. Ele também relatou que quando Irinéia assumiu o comando temporário do executivo, ela não comunicou o partido.

Em relação a eleição desse ano para presidência da casa, Clóvis afirmou que mais uma vez o partido fechou questão para a indicação de Luis Claudir dos Santos para a presidência e que, mesmo sem estar presente nas reuniões, Irinéia foi comunicada através do WhatsApp, no entanto, mais uma vez ela ignorou a decisão do partido e votou em Jaine Sales que foi eleito presidente.

Após a eleição a Comissão de Ética do partido, que é formado por Clóvis Carboni, presidente, Vendelino De Carli, que foi relator do processo administrativo, João Vargas, Valdirene Soares e Olga Lousada, foram acionados para que apurassem a conduta da vereadora.

Clóvis afirmou que a decisão de pedir explicações por AR se deu pelo fato de Irinéia não ter sido localizada para receber pessoalmente. Ele afirma que dentro do prazo de 8 dias que era estabelecido para que ela desse suas explicações ela o fez por escrito, garantindo assim o direito de defesa.

Segundo Clóvis, o que chamou a atenção em sua defesa foi de que em um trecho ela disse ter votado em Jaine Sales, pois esse apresentava, no momento, melhores condições para presidir a Câmara de Vereadores em relação ao seu colega de partido. Luis Claudir é o vereador com maior número de mandato continuo na atual legislatura.

A decisão do relator, ou seja, Vendelino De Carli, foi pela expulsão da vereadora da lista de filiados do partido. Os demais membros do conselho seguiram o voto do relator e então decidiram que a partir daquele momento a vereadora não faria mais parte da sigla.

Segundo o presidente da Comissão de Ética, até o momento a vereadora não foi comunicada porque ela não foi localizada, mas a notificação com a decisão foi encaminhada para ela. Clóvis Carboni ressalta que aos olhos do Conselho de Ética e do partido, a vereadora não faz mais parte da sigla.

Ele também disse que não tem nada pessoal contra a vereadora e respeita o direto que ela tem de fazer as suas próprias escolhas política, no entanto, como integrantes de uma sigla, ela deve respeitar as decisões partidárias.

Atenção: A partir da próxima segunda-feira, 07, entrarei em férias, no entanto, surgindo novidades sobre esse ou outros assuntos, apareço por aqui no período, caso contrário a coluna volta no próximo mês.

As colunas são de responsabilidade de seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Sistema Província de Comunicação.

