Comemorações do mês da mulher relembram os 90 anos do voto feminino no Brasil

Anualmente, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados desenvolve a campanha Março Mulher, em alusão ao mês e Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Neste ano, as atividades terão como foco central os 90 anos da instituição do voto feminino no Brasil. As ações são desenvolvidas em conjunto com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal e com apoio de instituições parceiras.

O principal objetivo da campanha é celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, debater e conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero, além de destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras.

A coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão (PP-DF), afirma que é “fundamental celebrar os 90 anos de direito ao voto feminino no Brasil e enaltecer o empenho de mulheres que participaram do movimento sufragista, e enfrentaram as dificuldades de serem as primeiras mulheres eleitas”.

Ela ressalta que ainda há desafios a serem alcançados para ampliar a participação das mulheres na política, em todos os níveis e esferas de poder. “Nossa luta não é fácil, mas seguimos firmes, inspiradas por nossas antecessoras e dispostas a construir um caminho cada vez menos tortuoso para as próximas que virão”, declarou Celina Leão.

Já a deputada Tereza Nelma (PSDB-AL) afirma que o debate sobre o voto feminino coloca em evidência "uma parte da história das mulheres e algo importantíssimo a ser lembrado: a vida das mulheres na política nunca foi fácil e, até hoje, é um desafio imenso para elas existirem e resistirem na vida pública".

Tereza Nelma ressalta que, como procuradora da Mulher na Câmara, uma das partes mais importantes de seu trabalho é ampliar os instrumentos disponíveis para que as mulheres possam viver uma vida livre de violência. "E isso inclui o combate à violência política, que insiste em nos excluir dos espaços públicos para que nossas vozes não sejam ouvidas."

Programação

2º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher

Dia 7 de março, das 9 às 17 horas

Participe pelo portal e-Democracia

Dia 8 de março, às 9 horas

Criada em 2017 por iniciativa da Secretaria da Mulher, a condecoração visa valorizar iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres.